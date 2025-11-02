Giani deciso su Bezzini | Squadra che vince di solito non si cambia
"L’ho detto anche ai vertici del nostro partito: solitamente squadra che vince con si cambia". Il presidente della Regione Eugenio Giani strappa l’applauso facile, pronunciando queste parole accanto a Simone Bezzini alla cena per festeggiare la sua rielezione in consiglio regionale. Ma in realtà non è un’uscita di comodo: non è un mistero che se fosse per lui, Bezzini sarebbe confermato alla sanità senza nemmeno discutere un minuto. Ma ci sono appunto quei "vertici del partito" che la pensano diversamente. E che Bezzini non lo avrebbero voluto nemmeno in lista, figuriamoci in giunta. Eppure la partita non è ancora chiusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Questa volta non è uno scherzo. Ho deciso di farlo sul serio: mi candido alle Elezioni Regionali Toscane 2025 ( Collegio Firenze 1 e Firenze 3 che comprende città di Firenze e zona Empolese Valdelsa) a fianco di Eugenio Giani Presidente con Casa Riformist Vai su Facebook
Regione Toscana, “squadra che vince non si cambia”: l'endorsement inequivocabile di Giani a Bezzini - Una comunità che si ritrova, una squadra che festeggia e soprattutto un messaggio politico che rimbalza ben oltre i confini del territorio senese: “squadra che vince non si cambia”. Scrive radiosienatv.it
Bezzini: “Siena merita un posto in Giunta regionale. La nuova squadra sarà un mix tra continuità e innovazione” - Con quasi 13 mila preferenze personali, Simone Bezzini è stato il più votato nel collegio senese alle elezioni regionali e tra i protagonisti della riconferma del centrosinistra alla guida della Tosca ... Come scrive radiosienatv.it
La poltrona d’oro: Giani rivuole Bezzini, ma la sanità è contesa - 656 preferenze conquistate da Simone Bezzini nel collegio di Siena rappresentino per l’assessore alla sanità il canto del cigno. Riporta lanazione.it