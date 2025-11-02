Giani deciso su Bezzini | Squadra che vince di solito non si cambia

"L’ho detto anche ai vertici del nostro partito: solitamente squadra che vince con si cambia". Il presidente della Regione Eugenio Giani strappa l’applauso facile, pronunciando queste parole accanto a Simone Bezzini alla cena per festeggiare la sua rielezione in consiglio regionale. Ma in realtà non è un’uscita di comodo: non è un mistero che se fosse per lui, Bezzini sarebbe confermato alla sanità senza nemmeno discutere un minuto. Ma ci sono appunto quei "vertici del partito" che la pensano diversamente. E che Bezzini non lo avrebbero voluto nemmeno in lista, figuriamoci in giunta. Eppure la partita non è ancora chiusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

