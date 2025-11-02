Giamaica task force statunitense arrivata per gli aiuti dopo l' uragano Melissa

Una task force statunitense e una squadra dei vigili del fuoco di Los Angeles sono arrivate in Giamaica per aiutare nei soccorsi in seguito all’uragano Melissa. L’incaricato d’affari dell’ambasciata americana in Giamaica, Scott Renner, ha detto che tre elicotteri americani sono già arrivati??per aiutare a portare rifornimenti al popolo giamaicano. Sabato, Renner è stato visto salutare il personale della Joint Task Force-Bravo degli Stati Uniti, e i membri dei vigili del fuoco di Los Angeles. L’uragano ha devastato la Giamaica, causando gravi danni alle comunità di pescatori e agricoltori. È anche responsabile di almeno 19 morti in Giamaica, con venti catastrofici fino a 298 kmh e un’ondata di tempesta che ha distrutto case e infrastrutture pubbliche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

