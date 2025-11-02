Ghiglia diffida Report | Grave violazione della mia privacy Ranucci | Prova a imbavagliarci

Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, ha inviato alla redazione di Report una diffida alla messa in onda nella puntata di questa sera su Rai3 del servizio, anticipato in parte sui social del programma, relativo al suo coinvolgimento nella procedura che ha portato alla multa per la diffusione dell’audio della telefonata con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie. Ghiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

