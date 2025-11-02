Ghiglia diffida Report | Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni Ranucci | Tentano di metterci il bavaglio

Nuovo scontro tra Report e il Garante per la privacy. Agostino Ghiglia, membro dell’Autorità, ha inviato una diffida alla redazione del programma Rai chiedendo di non mandare in onda la puntata prevista per questa sera su Rai 3, dedicata all’affaire Sangiuliano. Nell’inchiesta, anticipata da Repubblica e dai canali social della trasmissione, Report ricostruisce una serie di presunti contatti tra Ghiglia e Arianna Meloni, sorella della premier e dirigente di Fratelli d’Italia, avvenuti alla vigilia della decisione con cui l’Autorità inflisse una multa al programma per la diffusione dell’audio di una telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie. 🔗 Leggi su Open.online