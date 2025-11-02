Getta due gatti fuori dai loro trasportini e fugge il canile di Nocera | Abbiamo la targa del responsabile la denuncia è pronta
Orrore a Nocera Inferiore: dinanzi al Canile gestito dall'Associazione Zoofila Nocerina, infatti, stamattina, un uomo ha gettato fuori da due trasportini due gatti, di cui un cucciolo, per poi allontanarsi. Uno dei due mici, sotto choc, è fuggito tra i cani ospiti della struttura, rischiando di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
