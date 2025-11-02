Gestione del servizio idrico Civici | Resti in mani pubbliche

La Lista Civica Castelfranco Piandiscò esprime piena soddisfazione per il nuovo scenario che si apre con la gestione in house del servizio idrico. "Un risultato importante – sottolinea – che rappresenta il coronamento di un percorso perseguito con coerenza e determinazione fin dai tempi in cui eravamo tra i banchi dell’opposizione". Già nel consiglio comunale del 29 novembre 2022, i civici avevano messo in guardia dai rischi legati alla possibile quotazione in borsa del servizio idrico, ricordando come "quanto accaduto ai prezzi del gas e dell’energia elettrica dimostri quanto la speculazione finanziaria possa colpire i servizi fondamentali dei cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestione del servizio idrico. Civici: "Resti in mani pubbliche"

