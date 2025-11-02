Germania nuovo stop ai voli per avvistamento di un drone | stavolta si ferma l’aeroporto di Brema

(Adnkronos) – Le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese oggi, domenica 2 novembre, all'aeroporto tedesco di Brema in seguito all'avvistamento di un drone vicino al sito. Lo rende noto la polizia. Un portavoce che ha spiegato che l'avvistamento è avvenuto intorno alle 19:30, il che ha portato alla sospensione immediata dei decolli e degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com