Germani Brescia sconfitta di misura | a Trapani finisce 77-75 Gli highlights

Non si è mai arresa, nemmeno quando tutto sembrava già scritto. La Germani Brescia esce a testa alta dal parquet di Trapani dopo una battaglia sportiva intensa, chiusa solo all’ultimo respiro. I ragazzi di coach Matteo Cotelli hanno mostrato carattere, cuore e identità, rimontando uno svantaggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it