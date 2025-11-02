Germani Brescia sconfitta di misura | a Trapani finisce 77-75 Gli highlights
Non si è mai arresa, nemmeno quando tutto sembrava già scritto. La Germani Brescia esce a testa alta dal parquet di Trapani dopo una battaglia sportiva intensa, chiusa solo all’ultimo respiro. I ragazzi di coach Matteo Cotelli hanno mostrato carattere, cuore e identità, rimontando uno svantaggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Un match che promette spettacolo: Trapani Shark Germani Brescia Dalle 17.00 in diretta dal PalaShark: seguila su LBATV! Abbonati con un solo click: https://bit.ly/LBATVF2fb #TuttoUnAltroSport #GameDayEveryDay - facebook.com Vai su Facebook
Germani, prima sconfitta della stagione a Trapani dopo 4 vittorie di fila - La squadra resta prima in classifica con Olimpia Milano e Virtus Bolog ... Da brescia.corriere.it
Germani Brescia inarrestabile: travolge Cantù e resta sola in vetta. Gli highlights - Show al PalaLeonessa: Della Valle e Bilan guidano la quarta vittoria consecutiva dei biancoblù, unica squadra ancora imbattuta del campionato ... Scrive today.it
Germani Brescia, l'analisi di Ivanovic: "La conoscenza tra di noi esalta le nostre caratteristiche" - Nikola Ivanovic ha parlato della sua Germani Brescia, unica squadra imbattuta dopo quattro giornate, sulle pagine del Corriere della Sera: “Tornati dall'estate, c'era la sensazione ... Da pianetabasket.com