La portaerei USS Gerald Ford e circa 4.000 soldati statunitensi sono in arrivo nei Caraibi la prossima settimana. Il consistente rafforzamento militare, vicino alle coste del Venezuela, sottolinea che soffiano sempre più forti i venti di guerra in Venezuela, dopo che gli Usa stanno mettendo insieme il più grande dispiegamento navale nella regione dalla crisi dei missili di Cuba nel 1962. La Gerald Ford, la più grande portaerei della marina statunitense, sarà affiancata da tre navi da guerra aggiuntive, una flotta che comprende 15 unità tra incrociatori e cacciatorpedinieri equipaggiati con missili Tomahawk, un sottomarino nucleare e bombardieri strategici B-1 e B-52. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Gerald Ford guida la mobilitazione nei Caraibi, Usa intensificano operazioni militari intorno al Venezuela