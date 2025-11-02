Gerald Ford guida la mobilitazione nei Caraibi Usa intensificano operazioni militari intorno al Venezuela
La portaerei USS Gerald Ford e circa 4.000 soldati statunitensi sono in arrivo nei Caraibi la prossima settimana. Il consistente rafforzamento militare, vicino alle coste del Venezuela, sottolinea che soffiano sempre più forti i venti di guerra in Venezuela, dopo che gli Usa stanno mettendo insieme il più grande dispiegamento navale nella regione dalla crisi dei missili di Cuba nel 1962. La Gerald Ford, la più grande portaerei della marina statunitense, sarà affiancata da tre navi da guerra aggiuntive, una flotta che comprende 15 unità tra incrociatori e cacciatorpedinieri equipaggiati con missili Tomahawk, un sottomarino nucleare e bombardieri strategici B-1 e B-52. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Leggi anche questi approfondimenti
Wp: «In arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford». Secondo il quotidiano americano l’imbarcazione è accompagnata da tre navi da guerra per un totale di 4 mila militari - X Vai su X
#Venezuela Gli #StatiUniti stanno inviando anche la portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. Lo riporta il #WashingtonPost, spiegando che la portaerei è accompagnata da altre 3 navi da guerra, per un totale di - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, gli Usa inviano la portaerei USS Gerald R. Ford: le immagini - L'esercito statunitense sta inviando una portaerei nelle acque del Mar dei Caraibi, nell'ambito dell'ultima escalation nella regione contro il governo ... Secondo msn.com