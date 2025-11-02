Genova ricorda i caduti di tutte le guerre

Genovatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, domenica 2 novembre, si è svolta al cimitero monumentale di Staglieno la tradizionale cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Hanno partecipato le autorità militari, civili ed ecclesiastiche.Le celebrazioni si sono aperte al Sacrario ‘Trento e Trieste’ con la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

