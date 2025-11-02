Genoa per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore Testa a testa tra Vanoli e De Rossi

L'obiettivo del club rossoblù è quello di definire l'arrivo del nuovo tecnico tra oggi e domani. La scelta è al momento ristretta tra Paolo Vanoli e Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genoa, per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore. Testa a testa tra Vanoli e De Rossi

Genoa, per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore. Testa a testa tra Vanoli e De Rossi - L'obiettivo del club rossoblù è quello di definire l'arrivo del nuovo tecnico tra oggi e domani.

