Genoa per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore Testa a testa tra Vanoli e De Rossi

Ilsecoloxix.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'obiettivo del club rossoblù è quello di definire l'arrivo del nuovo tecnico tra oggi e domani. La scelta è al momento ristretta tra Paolo Vanoli e Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genoa per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore testa a testa tra vanoli e de rossi

© Ilsecoloxix.it - Genoa, per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore. Testa a testa tra Vanoli e De Rossi

Scopri altri approfondimenti

genoa nuovo allenatore decisioneGenoa, per il nuovo allenatore decisione entro 24 ore. Testa a testa tra Vanoli e De Rossi - L'obiettivo del club rossoblù è quello di definire l'arrivo del nuovo tecnico tra oggi e domani. ilsecoloxix.it scrive

genoa nuovo allenatore decisioneGenoa, chi dopo Vieira? Il casting per il tecnico è aperto. Sono quattro i profili al vaglio della società. E attenzione anche ad una pista estera - Ieri si è chiuso un capitolo importante per il Genoa: l’addio di Vieira ... Secondo calcionews24.com

genoa nuovo allenatore decisioneSKY - Genoa, incontro tra Lopez e Vieira: attesa per la decisione sul futuro dell’allenatore - Dalla mattinata è in corso un incontro tra il nuovo direttore sportivo Diego Lopez e l’allenatore Patrick Vieira per valutare il futuro tecnico della squadra. Riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Nuovo Allenatore Decisione