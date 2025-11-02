GENOA-MILAN 1-2 | IN EVIDENZA | 35ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024 25
Il gol di Leao suona la carica per i rossoneri, che rimontano in due minuti grazie anche all’autorete di Frendrup, blindando così la. Guarda questo video su Youtube L'articolo GENOA-MILAN 1-2 IN EVIDENZA 35ª GIORNATA SERIE A ENILIVE 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
RIEPILOGO 26 OTTOBRE 2025 SERIE A Classifica: Roma 9; Napoli e Lazio 6; Inter 5; Fiorentina, Sassuolo, Juventus e Parma 4; Genoa, Milan e Como 3; Ternana 0. SERIE C Tutto invariato in vetta: hanno vinto tutte le prime 3, non senza fatica Moncalieri e P - facebook.com Vai su Facebook
Non solo Tomori e Saelemaekers: il Milan pensa a un prolungamento di contratto per Rafael Leão. Fiorentina, è fatta per il rinnovo di Rolando Mandragora: i dettagli. Il punto sul prossimo ds della Juventus. Tutte le novità su youtube. - X Vai su X
Il Milan rimonta ancora. Il 2-1 al Genoa tiene viva la speranza europea - Il Milan vince ancora in rimonta e anche contro il Genoa, sotto il diluvio del Ferraris, porta a casa 3 punti importanti partendo da una situazione di svantaggio. Da calciomercato.com
Genoa-Milan 1-2: il tabellino - 3) Perin; Burdisso, De Maio, Marchese; Motta, Bertolacci, Sturaro, Antonelli (82' Konatè); Fetfatzidis (81' Calaiò), Gilardino, Sculli (67' Centurion ... Segnala calciomercato.com
Genoa – Milan 1-2: senza emozioni - Nel precampionato sono curioso di vedere come si muove la squadra, poi nel corso della stagione p’andamento, i nuovi ... Scrive quotidiano.net