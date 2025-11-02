Genoa in arrivo il nuovo allenatore | torna in panchina dopo l’esonero!

Il Genoa vive ore caldissime. Dopo l’esonero di Patrick Vieira, la società rossoblù si prepara a un nuovo cambio tecnico. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, nelle prossime ore è previsto un incontro con Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma, per valutare un suo possibile arrivo in panchina. Con soli tre punti in classifica e l’ultimo posto in Serie A, la dirigenza cerca la svolta per rimettere la stagione sui binari giusti. La scelta dopo la crisi di risultati. Il rendimento del Genoa in questo avvio di stagione ha spinto la proprietà a intervenire. La squadra ha mostrato difficoltà in entrambe le fasi di gioco e, dopo le ultime sconfitte, la posizione di Vieira è diventata insostenibile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

