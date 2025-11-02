Genoa Criscito ad interim Poi ci sono quattro candidati per la panchina

Dopo il passo indietro di Vieira, il club affida provvisoriamente la squadra alla coppia Roberto Murgita-Mimmo Criscito. In corsa per il futuro De Rossi, Palladino, Vanoli e Gotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Genoa, Criscito ad interim. Poi ci sono quattro candidati per la panchina

