Genoa Criscito ad interim Poi ci sono quattro candidati per la panchina

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il passo indietro di Vieira, il club affida provvisoriamente la squadra alla coppia Roberto Murgita-Mimmo Criscito. In corsa per il futuro De Rossi, Palladino, Vanoli e Gotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

genoa criscito ad interim poi ci sono quattro candidati per la panchina

© Gazzetta.it - Genoa, Criscito ad interim. Poi ci sono quattro candidati per la panchina

Scopri altri approfondimenti

Genoa, Criscito ad interim. Poi ci sono quattro candidati per la panchina - Al suo posto, sulla panchina del Genoa, domani a Reggio Emilia con il Sassuolo siederanno Roberto Murgita e Mimmo Criscito, i tecnici scelti dalla società per la ges ... Lo riporta msn.com

genoa criscito interim sonoRibaltone al Genoa: via Vieira, panchina ad interim a Murgita-Criscito - A due giorni dalla trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo, la società rossoblù ... Da iltempo.it

genoa criscito interim sonoGenoa, dietrofront sull’allenatore: Vieira verso l’addio. Tecnico ad interim a Sassuolo - Ieri lo avevamo scritto: allenamento diretto da mister Vieira, incontro e confronto con la squadra, ma riflessioni che sarebbero proseguite ... Segnala buoncalcioatutti.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Criscito Interim Sono