Genoa chi dopo Vieira? Il casting per il tecnico è aperto Sono quattro i profili al vaglio della società E attenzione anche ad una pista estera

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa, prosegue la ricerca del nuovo allenatore. Sono quattro i nomi vagliati dalla società. Ma non sono escluse delle sorprese. Ieri si è chiuso un capitolo importante per il Genoa: l’addio di Vieira alla guida tecnica ha aperto ufficialmente il toto panchina. Ora la società deve decidere come muoversi per trovare un nuovo allenatore in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa chi dopo vieira il casting per il tecnico 232 aperto sono quattro i profili al vaglio della societ224 e attenzione anche ad una pista estera

© Calcionews24.com - Genoa, chi dopo Vieira? Il casting per il tecnico è aperto. Sono quattro i profili al vaglio della società. E attenzione anche ad una pista estera

Leggi anche questi approfondimenti

Vieira Genoa, è finita! Il francese non è più il tecnico dei rossoblù: ecco il comunicato ufficiale del Grifone! I possibili sostituti - Vieira Genoa, separazione con il tecnico: ufficiale l’addio del tecnico francese. Da calcionews24.com

Genoa, ufficiale la separazione con Vieira: al suo posto Murgita e Criscito ad interim - Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa, è arrivata l'ufficialità: dietrofront dopo la conferma arrivata ieri ... Si legge su gianlucadimarzio.com

genoa dopo vieira castingGenoa, via anche Vieira dopo Ottolini? Ore decisive: un ex Juve possibile sostituto - Dopo l'addio del ds, accostato alla Juventus, a rischio anche il tecnico francese dopo la sconfitta casalinga con la Cremonese ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Dopo Vieira Casting