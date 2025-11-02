Genoa chi dopo Vieira? Il casting per il tecnico è aperto Sono quattro i profili al vaglio della società E attenzione anche ad una pista estera
Genoa, prosegue la ricerca del nuovo allenatore. Sono quattro i nomi vagliati dalla società. Ma non sono escluse delle sorprese. Ieri si è chiuso un capitolo importante per il Genoa: l'addio di Vieira alla guida tecnica ha aperto ufficialmente il toto panchina. Ora la società deve decidere come muoversi per trovare un nuovo allenatore in .
Repetita iuvant? Dopo l'1-1 in Serie A Women's Cup, il Genoa Women torna a Seregno e affronta il Como Women nella 4^ giornata di Serie A Women 25/26 Vi aspetto dalle 17:45 per seguire anche questo impegno delle nostre ragazze
#Genoa, dopo Napoli il test per ripartire. Ma quanti assenti per Vieira
Vieira Genoa, è finita! Il francese non è più il tecnico dei rossoblù: ecco il comunicato ufficiale del Grifone! I possibili sostituti - Vieira Genoa, separazione con il tecnico: ufficiale l'addio del tecnico francese.
Genoa, ufficiale la separazione con Vieira: al suo posto Murgita e Criscito ad interim - Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa, è arrivata l'ufficialità: dietrofront dopo la conferma arrivata ieri ...
Genoa, via anche Vieira dopo Ottolini? Ore decisive: un ex Juve possibile sostituto - Dopo l'addio del ds, accostato alla Juventus, a rischio anche il tecnico francese dopo la sconfitta casalinga con la Cremonese ...