GC FlipperMCE 1.10 | La Rivoluzione Open Source per l’Emulazione delle Memory Card GameCube

Se sei un appassionato di retro-gaming Nintendo GameCube, saprai bene che le Memory Card originali, oltre ad essere diventate costose e delicate, sono limitate nella capacità. FlipperMCE arriva per risolvere definitivamente questi problemi, proponendosi come l’emulatore di Memory Card per GameCube open source più avanzato e flessibile sul mercato. Cos’è FlipperMCE? FlipperMCE è un Memory Card Emulator (MCE) completamente open source per Nintendo GameCube. Il progetto si basa sul famoso sd2psx per PlayStation 2, creato da @xyzz, e ne adatta il genio ingegneristico per il mondo Nintendo. In pratica, FlipperMCE implementa il protocollo di comunicazione delle Memory Card originali, permettendo alla tua console GameCube di riconoscere e utilizzare un’unità di memoria virtuale, che memorizza tutto su una comune scheda SD. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net