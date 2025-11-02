Gb | re Carlo ' inorridito e scioccato da accoltellamento treno'
Londra, 2 nov. (Adnkronos) - Re Carlo III si è detto "assolutamente inorridito e scioccato" dall'aggressione con coltello che ieri ha causato almeno dieci feriti su un treno nell'Inghilterra orientale. "Mia moglie (la regina Camilla) ed io siamo assolutamente inorriditi e scioccati da questo terribile attacco con coltello - ha scritto il sovrano su X - Siamo profondamente vicini a tutte le persone colpite e ai loro cari". 🔗 Leggi su Iltempo.it
