Gb | polizia ' escluso movente terroristico in accoltellamento treno'

Londra, 2 nov. (AdnkronosAfp) - La polizia britannica ha dichiarato che due cittadini britannici sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in seguito a un accoltellamento di massa su un treno nell'Inghilterra orientale, aggiungendo che l'attacco non è stato di tipo "terroristico". Gli uomini in custodia sono "un uomo di 32 anni, cittadino britannico di colore, e un uomo di 35 anni, cittadino britannico di origine caraibica", ha detto ai giornalisti il??sovrintendente della polizia dei trasporti britannica John Loveless. "A questo punto, non c'è nulla che faccia pensare che si tratti di un incidente terroristico.

