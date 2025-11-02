Gb | Meloni ' sconcerto vicinanza a feriti famiglie e popolo britannico'
Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Sconcerto per il grave accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire. Vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e al popolo britannico". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ora Meloni esibisce sdegno, dolore e sconcerto. Fino a ieri, però, lei e i suoi usavano questi toni qua con Ranucci e Report. Ipocriti, falsi e diversamente democratici. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni,grazie a forze dell'ordine, vicinanza a agenti feriti - "Un sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine per il lavoro straordinario svolto in questi giorni complessi, nonostante abbiano dovuto fronteggiare aggressioni, lanci di ... notizie.tiscali.it scrive