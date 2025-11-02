Gb | Meloni ' sconcerto vicinanza a feriti famiglie e popolo britannico'

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Sconcerto per il grave accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire. Vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e al popolo britannico". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

