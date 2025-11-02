Gb diversi accoltellati su un treno nel Cambridgeshire | due arresti | Starmer | Fatto terribile

Il convoglio era diretto a Huntingdon. Sul posto decine di agenti armati e servizi di emergenza: traffico ferroviario sospeso e indagini in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gb, diversi accoltellati su un treno nel Cambridgeshire: due arresti | Starmer: "Fatto terribile"

