Gb dieci accoltellati su un treno nel Cambridgeshire | due arresti | Starmer | Fatto terribile
Il convoglio era diretto a Huntingdon. Sul posto decine di agenti armati e servizi di emergenza. I testimoni: "C'era sangue ovunque". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gb, diversi accoltellati su un treno nel Cambridgeshire: due arresti | Starmer: "Fatto terribile" - In Gran Bretagna "diverse persone" sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. Da msn.com
Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Segnala iltempo.it
GB, diverse persone accoltellate su un treno nel Cambridgeshire: due arresti - Gravissimo attacco in Gran Bretagna: diverse persone, almeno 10, sono state accoltellate su un treno nei pressi di Huntingdon, nel Cambridgeshire. Si legge su tg.la7.it