Gb dieci accoltellati su un treno nel Cambridgeshire | due arresti | Starmer | Fatto terribile | Testimone | ho pensato a scherzo di Halloween poi ho visto il sangue
Il convoglio era diretto a Huntingdon. Sul posto decine di agenti armati e servizi di emergenza. I testimoni: "C'era sangue ovunque". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Almeno dieci feriti nel Regno Unito, vicino a Cambridge. Due persone sono state arrestate. I testimoni: "Molti si nascondevano nei bagni per sfuggire all'aggressione". Il premier Starmer: "Profonda preoccupazione" - facebook.com Vai su Facebook
