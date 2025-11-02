GB caos e feriti su treno a Huntingdon
0.30 Panico su un treno della London North Eastern Railway fermato alla stazione di Huntingdon, nel Cambridgeshire, dopo un accoltellamento avvenuto sabato sera La polizia britannica ha confermato sia l'arresti di due sospetti, sia il ferimento di "alcune persone". Diverse ambulanze hanno soccorso i passeggeri, trasportando in ospedale un numero imprecisato di feriti. La zona è stata isolata e il traffico ferroviario sospeso. Restano ignoti i motivi dell'attacco, mentre proseguono le indagini della British Transport Police. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
