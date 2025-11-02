Gb | attacco treno 10 accoltellati di cui 9 in pericolo di vita
Londra, 2 nov. (Adnkronos) - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King's Cross. Due uomini sono stati arrestati in quello che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito un "incidente spaventoso". La polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini per stabilire le circostanze complete e la motivazione dell'attacco. Le forze dell'ordine hanno anche affermato che è stato avviato "Plato", il codice nazionale utilizzato dalla polizia e dai servizi di emergenza per rispondere a quello che potrebbe essere un "attacco terroristico di massa". 🔗 Leggi su Iltempo.it
