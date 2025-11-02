GB attacco con coltello su un treno molti feriti

Imolaoggi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testimone racconta la straziante esperienza: un aggressore di colore, vestito completamente di nero, ha accoltellato le vittime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

gb attacco con coltello su un treno molti feriti

© Imolaoggi.it - GB, attacco con coltello su un treno, molti feriti

Leggi anche questi approfondimenti

gb attacco coltello treno“Correte, accoltellano tutti”. Assalto al treno, cosa è successo in Inghilterra: 9 feriti in pericolo di vita - Le testimonianze choc sul convoglio che da Doncaster era diretto a King’s Cross: “C’era sangue ovunque” ... Da msn.com

Gran Bretagna: assalto sul treno con coltello. Dieci feriti di cui nove in pericolo di vita - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali sono ritenute in pericolo di vita, dopo l' accoltellamento su un treno nel Cambridgeshire. Riporta tg.la7.it

gb attacco coltello trenoAssalto a treno in Gb, polizia evoca 'attacco terroristico' - La polizia britannica ha confermato che gli operatori intervenuti sul treno dove 10 persone sono state accoltellate hanno pronunciato "Plato", la parola in codice nazionale uti ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gb Attacco Coltello Treno