GB attacco con coltello su un treno molti feriti

Un testimone racconta la straziante esperienza: un aggressore di colore, vestito completamente di nero, ha accoltellato le vittime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - GB, attacco con coltello su un treno, molti feriti

