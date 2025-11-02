Gb 11 accoltellati su un treno nel Cambridgeshire | due arresti | La polizia esclude la pista del terrorismo | Testimone | ho pensato a scherzo di Halloween
Starmer: "Fatto terribile". Il convoglio era diretto a Huntingdon. Sul posto decine di agenti armati e servizi di emergenza. I testimoni: "C'era sangue ovunque". Tajani: "Non risultano italiani coinvolti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Inghilterra, assalto (forse terroristico) a un treno: accoltellati dieci passeggeri. Due arrestati - X Vai su X
Inghilterra, passeggeri accoltellati in treno: almeno 10 feriti in ospedale, 9 sono gravi - facebook.com Vai su Facebook
Inghilterra, assalto con coltello su treno. Media: "molti feriti". Due persone fermate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inghilterra, assalto con coltello su treno. Da tg24.sky.it
Assalto a treno in Gb, polizia evoca ‘attacco terroristico’ - La polizia britannica ha confermato che gli operatori intervenuti sul treno dove 10 persone ... Riporta espansionetv.it
GB, diverse persone accoltellate su un treno nel Cambridgeshire: due arresti - Gravissimo attacco in Gran Bretagna: diverse persone, almeno 10, sono state accoltellate su un treno nei pressi di Huntingdon, nel Cambridgeshire. Lo riporta tg.la7.it