Gb 10 accoltellati su un treno nel Cambridgeshire | due arresti | La polizia esclude la pista del terrorismo | Testimone | ho pensato a scherzo di Halloween

Starmer: "Fatto terribile". Il convoglio era diretto a Huntingdon. Sul posto decine di agenti armati e servizi di emergenza. I testimoni: "C'era sangue ovunque". Tajani: "Non risultano italiani coinvolti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gb, 10 accoltellati su un treno nel Cambridgeshire: due arresti | La polizia esclude la pista del terrorismo | Testimone: ho pensato a scherzo di Halloween

