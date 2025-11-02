Gaza ritrovati i corpi di 3 ostaggi a Khan Younis Ma Israele accusa Hamas | Prendono tempo per riorganizzarsi
(Adnkronos) – Hamas ha ritrovato oggi, domenica 2 novembre, i corpi di tre ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti dell’organizzazione islamista ad al Arabiya, precisando che il luogo dove sono stati rinvenuti i resti si trova sul lato israeliano della Linea Gialla, sotto il controllo delle Idf, nella parte orientale di Khan . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#Hamas: ritrovati i corpi di altri 2 ostaggi israeliani a #Gaza https://askanews.it/2025/10/29/hamas-ritrovati-i-corpi-di-altri-2-ostaggi-israeliani-a-gaza/ - facebook.com Vai su Facebook
#Israele Identificati i corpi di 2 #ostaggi ritrovati nella Striscia di Gaza: sono Tamir Adar, 38 anni, e Aryeh Zalmanovich, 85 anni. Adar ucciso nell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Zalmanovich, rapito. Entrambi vivevano nel kibbuz di Nir Oz. Foto @bringho - X Vai su X
Mo: Hamas, ritrovati corpi di 3 ostaggi a Khan Younis - Lo hanno riferito fonti dell'organizzazione islamista ad al Arabiya, precisando che il luogo dove sono stat ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
A Gaza dopo i raid è tutti contro tutti: «Hamas non sa come trovare i corpi» - Fonti nella Striscia: «Qui nessuno più si fida degli altri. editorialedomani.it scrive
Su Hamas l'ira di Israele. "I 3 corpi non sono ostaggi" - I jihadisti: "Vogliamo restituire gli ultimi 11 cadaveri ma ci serve aiuto". Da ilgiornale.it