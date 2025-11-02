Gaza Netanyahu avverte | Ancora due ' sacche' di Hamas a Gaza saranno eliminate
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto domenica che “ci sono ancora sacche di Hamas” in alcune aree della Striscia di Gaza controllate dalle forze israeliane. “In realtà ce ne sono due a Rafah e Khan Younis, e saranno eliminati “, ha detto Netanyahu durante una riunione di gabinetto. Ha aggiunto che il disarmo di Hamas rimane uno degli obiettivi principali di Israele, e “se questo non viene fatto in un modo, allora sarà fatto in un altro, e tutti sanno qual è l’altro modo e chi lo realizzerà”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
