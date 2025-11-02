Gaza media | Trovati i corpi di tre ostaggi israeliani possibile consegna in serata

"Pattugliamenti congiunti" tra Croce Rossa e Hamas per cercare i corpi degli ostaggi nel territorio sotto il controllo dell'esercito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, media: "Trovati i corpi di tre ostaggi israeliani, possibile consegna in serata"

Il bilancio dei nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza è salito a 65 morti: lo riportano fonti mediche locali citate dai media arabi - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza Il cardinale Pizzaballa ai media vaticani commenta l'accordo tra Hamas e Israele: “Finalmente una buona notizia dopo due anni di tormento per tutti" https://shorturl.at/cuUNh @LPJerusalem - X Vai su X

A Gaza dopo i raid è tutti contro tutti: «Hamas non sa come trovare i corpi» - Fonti nella Striscia: «Qui nessuno più si fida degli altri. Come scrive editorialedomani.it

Gaza, media: «I 3 corpi consegnati non sono di ostaggi israeliani» - Il numero è stato comunicato da Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione Civile Palestinese nella città meridionale di Rafah, che ha ... Riporta ilsole24ore.com

Rapporto Onu: «Pil palestinese crolla del 29 per cento da inizio guerra a Gaza» - Le notizie di domenica 2 novembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Lo riporta corriere.it