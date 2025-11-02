Gaza media | Trovati i corpi di tre ostaggi israeliani possibile consegna in serata

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Pattugliamenti congiunti" tra Croce Rossa e Hamas per cercare i corpi degli ostaggi nel territorio sotto il controllo dell'esercito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza media trovati i corpi di tre ostaggi israeliani possibile consegna in serata

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, media: "Trovati i corpi di tre ostaggi israeliani, possibile consegna in serata"

Scopri altri approfondimenti

gaza media trovati corpiA Gaza dopo i raid è tutti contro tutti: «Hamas non sa come trovare i corpi» -  Fonti nella Striscia: «Qui nessuno più si fida degli altri. Come scrive editorialedomani.it

Gaza, media: «I 3 corpi consegnati non sono di ostaggi israeliani» - Il numero è stato comunicato da Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione Civile Palestinese nella città meridionale di Rafah, che ha ... Riporta ilsole24ore.com

Rapporto Onu: «Pil palestinese crolla del 29 per cento da inizio guerra a Gaza» - Le notizie di domenica 2 novembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Media Trovati Corpi