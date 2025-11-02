Gaza media | trovati corpi di tre ostaggi possibile riconsegna stasera

A Gaza, Hamas avrebbe trovato i corpi di tre ostaggi nella zona meridionale di Khan Younis. Lo riporta Al-Arabiya, anche se la notizia – spiegano i media israeliani – non ha ancora trovato conferma. In ogni caso, scrive The Times of Israel, Tel Aviv si sta preparando all’eventualità che i resti degli ostaggi vengano consegnati stasera. Croce Rossa e Hamas effettueranno oggi due pattugliamenti congiunti alla ricerca di corpi di ostaggi anche in alcune parti della Striscia di Gaza controllate dalle forze israeliane di difesa (Idf). Lo riporta Kan, aggiungendo che il pattugliamento avverrà a Khan Yunis e nel quartiere di Shuja’iya, con l’approvazione ufficiale dei vertici politici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, media: trovati corpi di tre ostaggi, possibile riconsegna stasera

