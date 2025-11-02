Gaza media | Hamas consegnerà 3 corpi a Israele questa sera

Nella Striscia di Gaza ci si continua a muovere sul filo del rasoio da ogni parte interessata. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, pubblica un video di un drone che, durante il fine settimana, mostra sospetti miliziani di Hamas che saccheggiano un camion di aiuti nel sud dell’enclave palestinese. Il gruppo terroristico islamista . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, media: “Hamas consegnerà 3 corpi a Israele questa sera”

