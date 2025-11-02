Gaza Hamas riconsegna resti di tre ostaggi | uno di loro è il colonnello Hamami
Rinvenuto a est di Khan Yunis, si tratta del colonnello israeliano Assaf Hamami, comandante della Brigata meridionale della divisione di Gaza, che aveva perso la vita combattendo contro i miliziani del gruppo islamista nel kibbutz Nirim la mattina di quel terribile 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
