Gaza Hamas restituisce il corpo del colonnello Hamami ma la tregua resta fragile

A più di due anni dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, la tregua mediata dai principali attori internazionali — Stati Uniti, Qatar ed Egitto — continua a reggere solo in parte. Nelle ultime ore, Hamas ha consegnato alla Croce Rossa Internazionale i resti di tre ostaggi israeliani, tra cui, secondo fonti militari, quello del colonnello Assaf Hamami, comandante dell’IDF ucciso durante l’attacco del 7 ottobre 2023. La consegna è avvenuta nella notte tra ieri e oggi, sotto la supervisione della Croce Rossa, che ha poi trasferito i feretri in territorio israeliano. Secondo l’IDF, i corpi si trovano ora al Centro Nazionale di Medicina Legale per il processo di identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza, Hamas restituisce il corpo del colonnello Hamami ma la tregua resta fragile

