Gaza forse in consegna corpo di Hamami

19.35 Hamas ha annunciato la consegna di altri 3 corpi di prigionieri israeliani nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con Israele.Secondo quanto riporta al Arabiya,che cita fonti di Hamas, uno dei tre corpi sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami, recuperato a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Hamani, comandante della Brigata meridionale della divisione di Gaza,è morto combattendo contro i miliziani di Hamas nel kibbutz Nirim il 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

