Gaza consegnate tramite la Croce Rossa le salme di tre ostaggi Hamas accetta di ritirarsi dalle aree sotto controllo Idf
I veicoli della Croce Rossa hanno ritirato tre corpi da un sito nella Striscia di Gaza e li hanno consegnati alle Idf. Si tratta di ostaggi ritrovati da Hamas nei tunnel del sud della regione. Per recuperarli, alcuni miliziani sono stati autorizzati dall’Idf a entrare nella zona sotto il suo controllo, all’interno cioè della “Linea Gialla”, vicino a Khan Yunis, accompagnati da membri della Croce Rossa. Il gruppo islamista ha accettato di ritirarsi dalle aree sotto il controllo delle Forze di Difesa israeliane, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco, mentre i mediatori stanno cercando di evitare conflitti durante il trasferimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trump avverte Hamas: «Sarete nei grossi guai se non consegnate le armi». Ed esclude l'annessione della Cisgiordania Il presidente degli Stati Uniti esorta Netanyahu a fermare la guerra a Gaza Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene. I restanti 13 saranno consegnati alle 9 (ora italiana) nel sud della Striscia. Lo riferisce Al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet. @ragazzita - X Vai su X
Gaza, Hamas consegna resti di tre corpi. Media Israele: “Non sono di ostaggi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Hamas consegna resti di tre corpi. Riporta tg24.sky.it
Gaza, consegnate a Croce rossa bare di due ostaggi israeliani - "Israele ha ricevuto, attraverso la Croce Rossa, le bare dei due ostaggi morti, che sono state consegnate alle forze dell'esercito israeliano e dello Shin Bet all'interno de ... Lo riporta msn.com
Gaza, Israele revocherà emergenza. La Croce Rossa ha preso in consegna il corpo di un ostaggio - L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi afferma che Israele continua a impedire al suo personale internazionale e agli aiuti umanitari di entrare a Gaza ... Secondo ilsole24ore.com