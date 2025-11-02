Gaza consegnate tramite la Croce Rossa le salme di tre ostaggi Hamas accetta di ritirarsi dalle aree sotto controllo Idf

I veicoli della Croce Rossa hanno ritirato tre corpi da un sito nella Striscia di Gaza e li hanno consegnati alle Idf. Si tratta di ostaggi ritrovati da Hamas nei tunnel del sud della regione. Per recuperarli, alcuni miliziani sono stati autorizzati dall’Idf a entrare nella zona sotto il suo controllo, all’interno cioè della “Linea Gialla”, vicino a Khan Yunis, accompagnati da membri della Croce Rossa. Il gruppo islamista ha accettato di ritirarsi dalle aree sotto il controllo delle Forze di Difesa israeliane, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco, mentre i mediatori stanno cercando di evitare conflitti durante il trasferimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

