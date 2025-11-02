Gaza consegnate alla Croce Rossa le salme di tre ostaggi Hamas accetta di ritirarsi dalle aree sotto controllo Idf

I veicoli della Croce Rossa hanno ritirato tre corpi da un sito nella Striscia di Gaza. Si tratta di ostaggi ritrovati da Hamas nei tunnel del sud della regione. Il gruppo islamista ha intanto accettato di ritirarsi dalle aree sotto il controllo delle Forze di Difesa israeliane, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco, mentre i mediatori stanno cercando di evitare conflitti durante il trasferimento. L’esercito israeliano ha dichiarato che la Croce Rossa ha preso possesso dei resti intorno alle 19 italiane. “Tre bare di ostaggi deceduti sono state trasferite alla loro custodia e sono in viaggio”, hanno dichiarato le Idf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

