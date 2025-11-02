Gaza 30 famiglie sfollate vivono in tende nel cimitero di Khan Younis
Circa 30 famiglie sfollate provenienti da diverse parti di Gaza vivono in tende in un cimitero di Khan Younis a causa del sovraffollamento e della mancanza di alloggi adeguati in tutta la Striscia. Le agenzie umanitarie affermano che le condizioni di vita sono terribili, con accesso limitato a cibo, acqua pulita e altri beni essenziali. I residenti fanno molto affidamento sugli aiuti, poiché molti non sono in grado di tornare alle loro case, che sono state distrutte o si trovano in aree ancora sotto il controllo israeliano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
