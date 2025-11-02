Gattino salvato a Paestum | ora cerca una casa

"Quanto può migliorare un gatto con l'amore? Tanto e qui ne abbiamo la prova. Il piccolo recuperato da Paestum qualche giorno fa è stato stallato da un amico che però purtroppo non lo può tenere: il gattino si comporta come se in casa ci fosse sempre stato e fa fusa come se fosse già abituato al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

