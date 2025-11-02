Gatti bocciato dai giornali dopo Cremonese Juve al difensore non viene perdonata quella sbavatura | voto e pagella
Gatti bocciato dalla Gazzetta dopo Cremonese Juve: una prestazione attenta vanificata dall’errore fatale sul gol di Vardy. Una serata quasi perfetta, rovinata da un singolo episodio che costa carissimo. La prestazione di Federico Gatti nella vittoria per 2-1 contro la Cremonese è la fotografia di una Juventus ancora fragile, capace di distrarsi sul più bello. Il difensore azzurro, schierato come perno centrale nella difesa d’emergenza disegnata da Spalletti, gioca una partita attenta, ma commette l’errore decisivo sul gol di Vardy. Una sbavatura che La Gazzetta dello Sport non perdona, bocciandolo con un 5 in pagella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
