Gatti bocciato dai giornali dopo Cremonese Juve al difensore non viene perdonata quella sbavatura | voto e pagella

Gatti bocciato dalla Gazzetta dopo Cremonese Juve: una prestazione attenta vanificata dall’errore fatale sul gol di Vardy. Una serata quasi perfetta, rovinata da un singolo episodio che costa carissimo. La prestazione di  Federico Gatti  nella vittoria per 2-1 contro la  Cremonese  è la fotografia di una  Juventus  ancora fragile, capace di distrarsi sul più bello. Il difensore azzurro, schierato come perno centrale nella difesa d’emergenza disegnata da  Spalletti, gioca una partita attenta, ma commette l’errore decisivo sul gol di Vardy. Una sbavatura che  La Gazzetta dello Sport  non perdona, bocciandolo con un 5 in pagella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

