Garlasco si spulciano telefonate degli ultimi sei anni

Un salto indietro, nel tempo, fino a sei anni fa, al 2019. Per cercare riscontri che possano avvalorare la tesi degli inquirenti che hanno iscritto il nome dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Sulla base di un regime speciale di conservazione nel tempo dei dati telematici applicabile solo in casi gravi come il terrorismo e la criminalità organizzata, gli investigatori hanno chiesto di acquisire i tabulati telefonici degli ultimi sei anni di 16 utenze riconducibili a ex carabinieri della squadra di Venditti. L'obiettivo è quello di fare luce su alcune anomalie sospette, in particolare quelle sulle trascrizioni delle intercettazioni tra Andrea Sempio e i suoi familiari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, si spulciano telefonate degli ultimi sei anni

