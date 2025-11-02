Garlasco l’ipotesi choc sul padre di Sempio | Se così è un vero terremoto

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 31 ottobre 2025 su Rete 4, condotta come sempre da Gianluigi Nuzzi con la collaborazione di Alessandra Viero, l’attenzione del pubblico è tornata a concentrarsi su uno dei casi più enigmatici e controversi della cronaca italiana: il delitto di Garlasco. Dopo diciotto anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, il caso continua a generare nuovi interrogativi, rilanciato da un’indagine parallela che intreccia giustizia, corruzione e disperazione. La trasmissione ha offerto un approfondimento serrato sulle ultime rivelazioni emerse nell’inchiesta della Procura di Brescia, che vede al centro Giuseppe Sempio, padre di Andrea — oggi unico indagato nel nuovo filone per concorso nell’omicidio — e l’ex Procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, sospettato di aver favorito l’archiviazione del giovane in cambio di denaro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

