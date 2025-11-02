Garlasco la telefonata intercettata tra l'ex legale di Sempio e il carabiniere incaricato | Che aria tira?

La telefonata tra il primo legale di Andrea Sempio, l'avvocato Federico Soldani, e il carabiniere incaricato di notificare l'invito a comparire al giovane nella prima indagine sul delitto di Garlasco, è finita agli atti della nuova inchiesta sulla presunta corruzione dell'ex pm aggiunto Mario Venditti da parte di Giuseppe Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Delitto Garlasco, carabiniere parlò a legale Sempio con telefono intercettato - Il maresciallo della polizia giudiziaria di Pavia, Giuseppe Spoto, parlò con il primo legale di Andrea Sempio, l'avvocato Federico Soldani, con il telefono ...

Garlasco, le parole dell'ex maresciallo Spoto: "Io e Sempio abbiamo parlato solo dell'atto. Nessun mistero" - Giuseppe Spoto rompe il silenzio a "Quarto Grado": chiarisce i 40 minuti con Sempio e le intercettazioni al centro dell'inchiesta Venditti ...

Caso Garlasco: perché sono stati chiesti i tabulati telefonici (degli ultimi sei anni) di tre ex carabinieri - Gli inquirenti indagano sulla presunta corruzione per l'archiviazione di Andrea Sempio da parte dell'allora procuratore di Pavia Mario Venditti ...