Garlasco la mossa dell’avvocato dell’ex procuratore Venditti fa slittare gli accertamenti sui cellulari
C’è un piccolo colpo di scena da registrare nell’ambito dell’inchiesta di Brescia che vede indagati l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e Giuseppe Sempio, padre di Andrea indagato nell’indagine di Pavia sul delitto di Garlasco. Slittano le operazioni relative alla copia forense del contenuto dei cellulari e di altri dispositivi informatici dei due indagati. A far saltare l’accertamento irripetibile, fissato per domani a Pinerolo (Torino), è l’istanza dell’avvocato Domenico Aiello, impegnato in un braccio di ferro con i pm a colpi di ricorsi e controricorsi con al centro, in particolare, la mole di dispositivi elettronici requisiti al suo assistito lo scorso 26 ottobre nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco e poi successivamente anche per quella sul ‘sistema Pavia’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
