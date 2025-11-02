Garlasco la mossa dei carabinieri sui tabulati per risolvere il caso Venditti | cosa c' entra il terrorismo

Notizie.virgilio.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco, Mario Venditti e Giuseppe Sempio accusati di corruzione: i carabinieri chiedono i tabulati degli ultimi 6 anni per fare luce sul caso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco la mossa dei carabinieri sui tabulati per risolvere il caso venditti cosa c entra il terrorismo

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, la mossa dei carabinieri sui tabulati per risolvere il caso Venditti: cosa c'entra il "terrorismo"

Approfondisci con queste news

Garlasco, la mossa dei carabinieri per risolvere il caso: «Servono i tabulati di Venditti degli ultimi 6 anni», scattano norme sul terrorismo internazionale - Sarebbe questa la mossa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano per risolvere il delitto di Garlasco. Da leggo.it

Garlasco, la mossa dei carabinieri: «Vogliamo i tabulati degli ultimi 6 anni». Perché si chiede di trattare il delitto come caso di «terrorismo internazionale» - Il Nucleo investigativo di Milano ha chiesto lo scorso luglio alla procura di Brescia di poter acquisire 72 mesi di tabulati. Scrive open.online

garlasco mossa carabinieri tabulatiGarlasco, chiesti tabulati telefonici dal 2019 dei 3 carabinieri che lavoravano con l'ex pm Venditti - I magistrati di Brescia puntano a chiarire alcune anomalie sulle procedure di notifica della convocazione, nel 2017, di Andrea Sempio. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Mossa Carabinieri Tabulati