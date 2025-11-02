Garlasco ipotesi dirompente su Andrea Sempio | chiesta l’applicazione delle norme antiterrorismo

Una richiesta senza precedenti scuote l’inchiesta sul delitto di Garlasco. Il Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano ha chiesto alla Procura di Brescia di applicare le norme antiterrorismo per ottenere i tabulati telefonici e telematici di sei anni, e non i due previsti dalle indagini ordinarie. L’obiettivo: ricostruire una possibile rete di corruzione sistemica tra ufficiali, investigatori e magistrati che, nel 2017, avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio, oggi di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Una mossa giudicata “dirompente” dagli stessi ambienti giudiziari, che punta dritta al cuore di quello che gli inquirenti definiscono ormai “Sistema Pavia”: un intreccio di relazioni opache e presunti favori che, se confermato, travolgerebbe un intero pezzo di giustizia lombarda. 🔗 Leggi su Panorama.it

