Garlasco il criminologo Palmegiani | Andrea Sempio è sereno lo scontrino l'ha preso lui

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il criminologo Armando Palmegiani ripercorre in questa lunga intervista con Fanpage.it le varie tappe della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede come indagato in concorso Andrea Sempio: dallo scontrino, all'orario della morte di Chiara, fino al dna sulle sue unghie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

garlasco criminologo palmegiani andreaDelitto di Garlasco/ Cataliotti: “Andrea Sempio? Indagine attuale fondata sul nulla” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane, con le parole dell'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio: ecco cosa ha detto ... Come scrive ilsussidiario.net

garlasco criminologo palmegiani andreaGarlasco, è lite tra i legali di Sempio. Bordate di Taccia a Lovati: “Non c'era quando serviva” - La difesa di Andrea Sempio nominerà un genetista “per arrivare preparati quando saranno secretati gli atti”. Da iltempo.it

garlasco criminologo palmegiani andreaGarlasco. Marina Baldi nuova consulente genetista di Andrea Sempio - Romana, laureata alla Sapienza, con specializzazione in genetica medica e genetica forense, Marina Baldi vanta un curriculum di casi noti: dal delitto di Pier Paolo Pasolini al “giallo” di via Poma ... Secondo politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Criminologo Palmegiani Andrea