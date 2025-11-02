Garlasco il criminologo Palmegiani | Andrea Sempio è sereno lo scontrino l'ha preso lui
Il criminologo Armando Palmegiani ripercorre in questa lunga intervista con Fanpage.it le varie tappe della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede come indagato in concorso Andrea Sempio: dallo scontrino, all'orario della morte di Chiara, fino al dna sulle sue unghie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La mia rubrica di questa settimana sul delitto di #Garlasco con le ultime novità. Più tardi vi aspetto a Diario Del Giorno. - X Vai su X
Seminario Omicidio di Garlasco Lo Speciale sul Seminario di approfondimento sull’Omicidio di Garlasco: indagini tecniche e indagini tecniche tradizionali. Si poteva fare di più? L’essenziale è invisibile agli occhi di chi non guarda, organizzato dall’ISF Istituto - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco/ Cataliotti: “Andrea Sempio? Indagine attuale fondata sul nulla” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane, con le parole dell'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio: ecco cosa ha detto ... Come scrive ilsussidiario.net
Garlasco, è lite tra i legali di Sempio. Bordate di Taccia a Lovati: “Non c'era quando serviva” - La difesa di Andrea Sempio nominerà un genetista “per arrivare preparati quando saranno secretati gli atti”. Da iltempo.it
Garlasco. Marina Baldi nuova consulente genetista di Andrea Sempio - Romana, laureata alla Sapienza, con specializzazione in genetica medica e genetica forense, Marina Baldi vanta un curriculum di casi noti: dal delitto di Pier Paolo Pasolini al “giallo” di via Poma ... Secondo politicamentecorretto.com