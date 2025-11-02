Garlasco contro il sistema Pavia con gli strumenti della lotta al terrorismo

Contrastare il «sistema Pavia» con gli strumenti della lotta al terrorismo o alla mafia. Perché la cortina fumogena innalzata per nascondere la verità sul delitto di Garlasco sarebbe troppo vasta, ramificata a più livelli e alimentata negli anni. Tanto che l'archiviazione lampo di Andrea Sempio, inquisito per l'omicidio di Chiara Poggi e per la quale è indagato l'allora procuratore aggiunto Mario Venditti con l'accusa di corruzione in atti giudiziari insieme al presunto corruttore Giuseppe Sempio, sarebbe solo la punta dell'iceberg. È su queste basi che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, comandati dal colonnello Antonio Coppola, hanno chiesto ai pm di Brescia di poter trattare l'inchiesta su Venditti come un caso di terrorismo, anche internazionale, o di mafia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, contro il "sistema Pavia" con gli strumenti della lotta al terrorismo

