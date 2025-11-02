Garlasco cellulari e pc sequestrati all’ex pm Venditti | salta l’acquisizione dei dati
Garlasco (Pavia), 2 novembre 2025 - Mosse e contromosse. L'avvocato Domenico Aiello, difensore di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017: “Chiamato da un carabiniere, mi ha detto che deve farmi alcune domande” Nella nuova inchiesta l’ex pm è accusato di aver preso soldi (20 o 30 mila euro) per agevolare l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, allora e ancora oggi indagato per l' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. L’avvocato Aiello ha formalizzato al Gip e alla Procura Generale di Brescia la propria riserva di richiedere incidente probatorio sui dispositivi sequestrati al proprio assistito, oggetto di un vero e proprio braccio di ferro tra accusa e difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Dentro la notizia. . #Garlasco: PM incarica un consulente per la copia dati dei cellulari del padre di Sempio e dell'ex procuratore Venditti. - facebook.com Vai su Facebook
Pro Loco Garlasco - X Vai su X
Garlasco, sequestrati di nuovo computer e cellulari all'ex pm Venditti: che succede - Con la Procura di Brescia che «scopre» le carte dell'inchiesta ... Segnala iltempo.it
Delitto di Garlasco: la Procura di Brescia si affida agli esperti informatici forensi di Pinerolo - Avrà inizio il 3 novembre l'analisi e la copia forense dei cellulari e di tutti gli altri dispositivi sequestrati a Mario Venditti e a Giuseppe Sempio, padre di Andrea ... Da torinotoday.it
Garlasco, cosa farà il consulente tecnico sui pc di Venditti: “Si cercano conversazioni dell’ultimo anno” - Un consulente tecnico procederà all'estrazione della copia forense sui cellulari, tablet, pc e varie chiavette sequestrate a Mario Venditti, l'ex pm di ... Segnala fanpage.it