Garlasco cellulari e pc sequestrati all’ex pm Venditti | salta l’acquisizione dei dati

Garlasco (Pavia), 2 novembre 2025 - Mosse e contromosse. L'avvocato Domenico Aiello, difensore di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017: “Chiamato da un carabiniere, mi ha detto che deve farmi alcune domande” Nella nuova inchiesta l’ex pm è accusato di aver preso soldi (20 o 30 mila euro) per agevolare l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, allora e ancora oggi indagato per l' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. L’avvocato Aiello ha formalizzato al Gip e alla Procura Generale di Brescia la propria riserva di richiedere incidente probatorio sui dispositivi sequestrati al proprio assistito, oggetto di un vero e proprio braccio di ferro tra accusa e difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

