Garlasco carabinieri chiedono tabulati di ultimi 6 anni per inchiesta su padre Sempio | Trattare il delitto come caso di terrorismo internazionale

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno chiesto alla Procura di Brescia di trattare il caso di corruzione Sempio padre e Mario Venditti come un caso di "terrorismo internazionale", al fine di risalire ai tabulati degli "ultimi 72 mesi" per allargare il raggio d'azione delle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

